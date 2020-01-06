شكرا لقرائتكم خبر عن مصممو ومهندسو الديكور: «دمياط للأثاث» نواة لانطلاق الصناعة للعالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من كبار مصممى ومهندسى الديكور على مستوى الجمهورية مدينة دمياط للأثاث، رافقهم فيها باسم نبيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمدينة، للتعرف على مدى الدور المقرر أن تقوم به المدينة في الارتقاء بصناعة الأثاث، والانتقال بها للعالمية، مع فتح آفاق واسعة للتصدير، وتعرف الزوار على التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها، ودور مركز تكنولوجيا الأثاث وباقى الأقسام والإدارات، وأشاد الوفد بمدينة الأثاث ومكوناتها، والتى تؤهلها لتكون نواة لانطلاق هذه الصناعة العريقة للعالمية.

وقال «نبيل» إنه لمس انطباعا إيجابيا من جانب الوفد الذي يضم نخبة متميزة من أكبر مصممى ومهندسى الديكور على مستوى الجمهورية تجاه المدينة، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف للتعاون مع المستفيدين من المدينة وإمدادهم بالتصميمات اللازمة لتتماشى مع الذوق الحالى والارتقاء بالتصميمات بعيدا عن التقليدية والعشوائية، للوصول لمنتج راق عالمى، ومنوها بأن الصناعة النمطية التقليدية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات السوق، لافتا لضرورة أن يتماشى الإنتاج مع متطلبات السوق ومسايرا لها.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوفد أبدى استعداده لدعوة أصحاب الفيلات والقصور الذين يتعاملون معهم للفرش بالأثاث الدمياطى، وأوضح أن هناك جهودا مكثفة لفتح فرص التسويق للمستفيدين من مدينة الأثاث، وأن مبيعات المعرض الدائم للمدينة حققت في شهر واحد مبيعات تجاوزت المليون جنيه وبدون دعاية تذكر.