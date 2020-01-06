شكرا لقرائتكم خبر عن 27.5 مليار جنيه تهربًا ضريبيًا على الدخل في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل وبيانات التهرب الضريبى على الدخل بمصلحة الضرائب، خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2019، حيث تم التصالح مع 1456 ممولًا أو متهمًا، سددوا ضرائب بنحو 331 مليون جنيه.

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وقال الدكتور السيد عبدالجواد، القائم بأعمال رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، في «تصريحات خاصة»، إن إجمالى الضرائب والتعويضات زاد على 564.5 مليون جنيه، تم تحصيلها والتصالح مع الممولين خلال الفترة المذكورة، وتسدد التعويضات عن الضريبة لمخالفة القانون وإخفاء النشاط.

وكشف عبدالجواد أنه تم التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وإحالة 1412 ممولًا أو متهمًا للنيابات المختصة للتحقيق معهم لإخفائهم مبالغ عن علم مصلحة الضرائب، تزيد على 14.7 مليار جنيه. وأضاف أنه تم خلال عام 2019 رفع الدعوى العمومية وإحالة 703 ممولين إلى محكمة جنح التهرب الضريبى لمحاكمتهم عن إخفاء أرباح تفوق قيمتها 12 مليارًا و845 مليون جنيه، يستحق عنها ضريبة تقدر بنحو 3 مليارات و800 مليون جنيه، مؤكدًا أن المصلحة تكثف جهودها لمكافحة التهرب الضريبى، ولاسيما بين أصحاب المهن الحرة ومنها المدرسون، والأطباء. مشيرًا إلى استمرار الحملات على «سناتر الدروس الخصوصية»، التي تحتاج إلى تعديل تشريعى في قانون الضريبة على الدخل لتجريمها، واتخاذ إجراءات مماثلة ضد الأطباء المتهربين ضريبيًا.

وتشير البيانات إلى إنهاء 126 ألفًا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبى حتى نهاية نوفمبر الماضى بنسبة إنجاز 77%، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه. وأكد رئيس القطاع استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى للتأكد من الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبى» بمراعاة تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبى على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية.