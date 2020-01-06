شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: تراجع المخالفات.. وخلط الإعلان بالتحرير الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس انتهى من إعداد التقرير السنوى الثانى عن حالة الإعلام في مصر والذى يشمل دراسة عن حرية الرأى والتعبير، ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصرى بالحرية والاستقلالية وفق معايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير، مشيراً إلى أن الإعلام استعاد جزءًا كبيرًا من مصداقيته كنتيجة طبيعية لتفاعله مع المعلومات التي تبثها المواقع الإلكترونية الموثقة، وتراجع حجم المخالفات بدرجة ملحوظة لتصل إلى 30% بشكل إجمالى، لافتاً إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الأخبار الكاذبة والسب والقذف، لكن لا تزال المخالفة الخاصة بخلط التحرير بالإعلان تتصدر قائمة المخالفات.

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وقال- في مؤتمر صحفى للجنة الشكاوى في المجلس- إن الكيانات الإعلامية الكبيرة المملوكة للمجتمع أو للقطاع الخاص هي الأكثر حرصًا على الالتزام بالمعايير، مشيراً إلى أن التقرير قسم الشاشات التي تخاطب الرأى العام إلى 6 أنواع: الأول الشاشات المملوكة للمجتمع «ماسبيرو» والشاشات التي تديرها الكيانات الكبيرة، والشاشات الخاصة الصغيرة وهى الأكثر مخالفة للمعايير وتتركز مشكلتها في نظام تأجير الوقت للهواة، والرابعة الشاشات التجارية التي تبث من الخارج وتعلن عن أدوية ومستحضرات تضر بالصحة، وهى الأكثر مخالفة لقانون الملكية الفكرية فيما يخص حقوق المبدعين، والكيانات الإعلامية العالمية وبعضها يخالف المعايير وينقل تقاريره من مواقع التواصل وتتعامل بازدواجية مع الشأن المصرى مثل «bbc»، وأخيراً قنوات معادية أطلقت خصيصًا لخداع الرأى العام وهى قنوات متخصصة في إذاعة وصناعة الشائعات وهى ذات صوت واحد.

وأضاف «شوقى» أن التقرير رصد 3 أمور إيجابية على الشاشات العام الماضى، من بينها تعيين 2 من ذوى القدرات الخاصة كمذيعات في قناة «dmc» إحداهما تشارك في تقديم برنامج صباحى، والأخرى في برنامج منوعات منذ عام كامل بشكل مبهر يغير من نظرة المجتمع ويقدم النماذج الناجحة، فيما رصد التقرير عرض حلقات من سلسة أفلام وثائقية هي «مصر من السما»، باعتبارها أحد أهم الإيجابيات التي شهدتها الشاشات.

وتابع أن التقرير يشمل حالة الإعلام في مصر ومدى تمتعه بالحرية والاحترافية والتنوع، وفصولًا عن الدراسات التي أعدتها لجان المجلس حول المخالفات الإعلامية، ونشاط المجلس في 2019، والشكاوى، والتدريب، وتقرير الأمين العام، ويتضمن التقرير فصلًا عن أهم المعايير والأكواد ولائحة الجزاءات وغيرها، ويحدد الفصل الخاص بحالة الإعلام في مصر توصيفًا

دقيقًا للحالة الراهنة في مختلف وسائل الإعلام. ويؤكد التقرير أن الإعلام يتمتع بالحرية وأنه تخطى مرحلة الفوضى التي عانى منها منذ عام 2011 ويسعى للوصول إلى درجة الاحترافية رغم الصعوبات التي تواجهه.