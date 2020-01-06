شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مصرية لتوعية تلاميذ اليابان بالحضارة الفرعونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بهدف نشر التعريف بالثقافة والحضارة المصرية في اليابان، أطلق عبدالرحمن يونس، رئيس جمعية محطة مصر الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، مبادرة توعية تستهدف الطلاب اليابانيين لتوعيتهم وتعريفهم بالحضارة والآثار الفرعونية. وتتضمن المبادرة، الاتفاق مع مدرسة يابانية «سايتوبون تشوجاكو» في ولاية «يوكوهاما» التي شهدت مؤخرًا قمة «التيكاد»، من أجل التعريف بمصر للمدرسين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحيط بالمدرسة لمدة ٣ سنوات، عبر إقامة فعاليات عن مصر داخل وخارج المدرسة، وتخصيص وقت ثابت يوميا للتبادل الثقافي، ورفع علم مصر بشكل مستمر خلال السنوات الثلاث، بالإضافة إلى التدريب على الرسومات الخاصة بالآثار الفرعونية، وتحية العلم، وترديد النشيد المصرى في طابور الصباح، وعمل مسرحية وعروض «تنورة»، تتضمن نموذج محاكاة عن الحياة المصرية وتفصيل الجلباب، وتناول الأطعمة الشعبية مثل «الكشرى والفلافل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة مصرية لتوعية تلاميذ اليابان بالحضارة الفرعونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.