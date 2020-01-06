شكرا لقرائتكم خبر عن نصب تذكارى لـ«شهداء الإسعاف» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إنشاء نصب تذكاري لشهداء هيئة الإسعاف بشمال سيناء تخليدًا لذكراهم.

Advertisements

وأكد الدكتور محمود عبداللطيف عامر، مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، أن النصب التذكاري سيتم إنشاؤه أمام مرفق الإسعاف بوسط مدينة العريش، حيث سيتضمن أسماء شهداء مرفق الإسعاف وتاريخ الاستشهاد خلال الحرب على الإرهاب.

وقال محمد عبدالحميد النجار، مسؤول العلاقات العامة لدى هيئة الإسعاف بشمال سيناء، إن النصب التذكاري لشهداء الإسعاف كان بمثابة حلم وطلب جميع العاملين بإسعاف شمال سيناء.

يُذكر أنه استُشهد عدد من رجال الإسعاف أثناء أداء دورهم الإنسانى والمهنى لإجلاء المصابين والمتوفين خلال العمليات الإرهابية بشمال سيناء، من بينهم رضا الشحات والسيد سليمان مصبح وسليمان محمد جمال والعربى إبراهيم وأحمد جمال الدين.