شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يبحثون استعادة مكانة القطن المصري عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الوزارية للقطن، التي تضم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة، اجتماعًا أمس، لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن، وأشار «توفيق» إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصرى واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن والتى تشمل تحسين أساليب الزراعة والجنى ونظام التداول لتحفيز المزارعين، وتطوير المحالج باستخدام تكنولوجيا حديثة.

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وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتى تم تطبيقها تجريبيا في الفيوم وبنى سويف الموسم الماضى، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين في مراكز للتجميع وإجراء مزايدات علنية عليها، على باقى المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إدارة المنظومة.

وأشار «توفيق» إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الماضى، على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقى المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع شركة «باجاج» الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتى حصلت على أعلى تقييم فنى ومالى عند البت في العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، وذلك ضمانًا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

ووافقت اللجنة على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة لزراعة القطن قصير التيلة في مناطق بعيدة تماما عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوى مرة واحدة فقط.