شكرا لقرائتكم خبر عن عروض شعبية مبهرة بـ«جزيرة الموز» في الأقصر لجذب السياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت جزيرة الموز، التي تقع على شاطئ نيل البر الغربى بمدينة الأقصر، احتفالية كبيرة للسائحين القادمين إليها عبر المراكب النيلية، بواسطة فرقة الفنون الشعبية، التي أدت فقرات متنوعة على أنغام الموسيقى الشعبية لجذب السياح والمصريين، وقام السياح بالرقص مع فرقة الفنون الشعبية، والتقاط الصور التذكارية، وتناول الفاكهة والعيش البلدى اللذين تتميز بهما الجزيرة، كما نظم عدد من الفنادق والكافتيريات احتفالات متنوعة، قدمت فيها الفرق الشعبية وراقصات الفن الشعبى عدة رقصات نالت إعجاب السياح، وتسابق السياح على الإمساك بالعصى للرقص، فيما قاموا بالتقاط الصور السيلفى مع الراقصات.

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر حالة الاستنفار القصوى، في إطار استعدادات المدينة لاحتفالات رأس السنة.