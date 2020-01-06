شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبي: إعلان النفير العام ضد أردوغان.. والقبائل تلتف حول الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام في ليبيا للجهاد ضد «المعتوه» أردوغان.

وأضاف «بليحق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتلقين المستعمر التركي درسا في الحفاظ على سيادة الوطن.

Advertisements

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، انه لن يكون للأتراك موطئ قدم في ليبيا، لأن الجيش الليبي لن يرضى بأن تطال بلاده أي أيادي عابثة مهما كان الثمن غاليا حيث إنه يهون أمام قيمة الوطن.

وأوضح بليحق أنه لن يهنأ المستعمرين في ليبيا مثلما حدث للإيطاليين في عهد شيخ المجاهدين عمر المختار، وكذلك ستجد تركيا نفس المصير مهما امتلكت من قوة وعتاد.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أن القبائل الليبية التفت حول القيادة العامة للقوات المسلحة ضد المستعمر التركي.

وأردف بليحق قائلا: إنه من المؤسف ما قام به السراج من تواطؤ وعمالة من أجل جلب المستعمرين لحمايته في طرابلس وتنفيذ مخططاتهم على أرض ليبيا.