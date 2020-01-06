شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب 5 سبائك ذهبية بجمارك أرقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، الأحد، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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وبناء على مذكرة معلومات مشتركة من وحدة البحث الجنائي بالمعبر، ورئيس قسم الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعو «ي. أ. أ» السوداني الجنسية القادم من السودان تهريب كمية من السبائك الذهبية.

وبالعرض على مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب، حيث تبين وجود 5 قطعة (سبيكة) من معدن لونه أصفر يشتبه أن تكون من المعادن النفيسة (الذهب) مخبأه داخل أمتعته الشخصية بوزن إجمالي ٢٤١ جرام تقريبًا، و5 أكياس صغيرة داخلها عينات صغيرة محكمة الغلق تعذر فتحها ووزنها لإغلاقها بالبلاستيك.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠.