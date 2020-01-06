شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة توقع بروتوكولًا مع «الاتصالات» لتنفيذ مشروع التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأحد، بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كافة القطاعات الحكومية بين المحافظة، مع الشركة المصرية للاتصالات ويمثلها المهندس عبدالستار الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها الدكتور عبدالعظيم غنيم، مساعد وزير الاتصالات.

ويهدف البروتوكول -بحسب بيان- إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، انطلاقاً من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية التحول الرقمي في توفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وخلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات .

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وأشار آمنة إلى أن التحول الرقمى يعد عقل الدولة سيتيح تحقيق التنمية المستدامة وتوفير كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

وأكد أن المحافظة منذ اللحظة الأولى سعت إلى تمهيد البيئة الخصبة للتحول الرقمي من خلال إنشاء البنية التحتية وتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع بعدد 50 موقع تمثلت في إدارات ونيابات المرور وبعض مكاتب التوثيق والنيابات الكلية والمحاكم

كما شهد قطاع التعليم بالمحافظة مد كابلات الفيبر لعدد 100 مدرسة ثانوى وإنشاء البنية التحتية لها وتوصيل خدمة الإنترنت لعدد 63 مدرسة وتوزيع عدد 31 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الماضي ولتفعيل منظومة الشباك الواحد تم إنشاء عدد 15 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بمراكز المحافظة لربطها إلكترونياً بجميع الإدارات بالمراكز والمدن.

ووجه آمنة بضرورة تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة مؤكداً أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.