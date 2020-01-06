شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يتواصل مع نظيريه الإيطالي والفرنسي لبحث «التطورات الليبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاته المكثفة مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «شكري» أجرى، أمس واليوم، اتصالات هاتفية مع كل من «لويجي دي مايو» وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، و«جان-إيف لودريان» وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وأضاف «حافظ» أنه تم التأكيد خلال الاتصالات على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.