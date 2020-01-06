شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف عضوًا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختارت رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عضوًا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي. ويشارك وزير الأوقاف في اجتماع المجلس الأعلى للرابطة في اجتماعات دورته الرابعة والأربعين، وتدشين حفل جائزة المجمع الفقهي، وذلك يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري.

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