شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام فى رسالته إلى أعضاء نيابة المنصورة : "هيبتكم ليس بعلو أصواتكم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه النائب العام المستشار حماده الصاوى، مجموعة من النصائح لأعضاء النيابة العامة أثناء زيارته لأعضاء النيابة بالمنصورة خلال الأيام الماضية.

وشدد النائب العام في مقدمة رسالته على ضرورة أن تحسين علاقتهم بالله والتواضع وعدم التعالي مع عموم الناس، داعيا إياهم للحفاظ على الخطوات التي حققتها النيابة مؤخرا والثبات على ما تسير به، مشددا على أن النيابة لا تتقدم بنائب عام فقط بل بجميع الأعضاء.

وقال النائب العام مخاطبا أعضاء النيابة العامة: "حديثي معكم من القلب، حديث من الأب مع أبنائه، وعيني عليكم بالخوف، الخوف من أن يخرج أحد منا أو ينحرف عن الطريق المستقيم".

وأضاف الصاوى ، في مستهل كلمته لأعضاء نيابة المنصورة: "ما أجمل أن تحفظ محضرًا لكيدية البلاغ فيه فنرفع بذلك ظلمًا عن شخص، وما أجمل أن نرد حيازة مسلوبة من صاحب الحق فيها على وجه السرعة، وما أجمل أن نحقق قضية قتل ونقدم القاتل فيها على وجه السرعة للقصاص منه"، مشيًرا إلى أن ذلك ليس بالأمر الهين، وأكبر من مجرد قرارات أو مرافعات فى المحاكم، داعيا أعضاء النيابة للتأمل والإمعان فى معنى الرسالة التي تقع على عاتقهم.

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ووجه النائب العام كلمه لاعضاء النيابة قائلا: "هيبتكم فى مكاتبكم ليس بعلو أصواتكم ولا بالتعالي على الناس، بل كلما تواضعتم زادت هيبتكم، وعليكم أن تحسنوا علاقتكم بربكم، فمن ابتغى بعمله وعلمه وجه الله؛ منحه الهيبة وإحسان علاقتكم بربكم هو إحسان معاملاتكم مع الناس، فلا تنهر ولا تعنف ولا ترد الناس».

وأضاف النائب العام، أن "مفتاح هيبتكم هو حُسن علاقتكم بالله عز وجل، ثم أن تكونوا على قدر وافر من العلم والبحث العلمي"، مشيرا إلى أنه منذ توليه منصبه عمل على تهيئة المناخ الطيب لأعضاء النيابة للعمل وأداء الرسالة على أكمل وجه.

وأشار النائب العام، إلى أنه يريد أن يشعر الناس أن أعضاء النيابة على قدر كبير جدًا من الفهم، يعلمون حقوق الناس وحقوقهم، مشددا على ضرورة إعداد عضو النيابة نفسه علميًا ومسلكيًا، قائلا:"عليكم التدبر فى سلوككم، وأن تحاسبوا أنفسكم وتقيموا سلوككم، فما من فرد إلا ولديه أخطاء، ونحن بشر، والفطن من يصلح من أخطائه، وما أنصحكم به هو الإعداد الجيد لأنفسكم".

وتابع النائب العام: "عليكم أن تحققوا بعيني القاضي، حتى ترقوا بأدلة الدعوى إلى مرحلة اليقين، لأنكم بإعدادكم القضايا التي سترتسل للمحكمة، تمهدون طريقًا يسلكه القاضي ليعطي صاحب الحق فيه.

وأكد النائب العام، أن ثقته فى أعضاء النيابة العامة جميعًا لا حدود لها، قائلا إنه يتباهى بهم فى كل المؤتمرات واللقاءات الدولية؛ لما يعرفه من قدرات فائقة يتمتعون بها.