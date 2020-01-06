شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ترامب: التصريحات الإعلامية بمثابة إخطار للكونجرس إذا استهدفت إيران أى أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رد فعل سريع من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على استهداف محيط السفارة الأمريكية فى بغداد، قال ترامب، عبر تغريده على تويتر، "ستكون هذه النشرات الإعلامية بمثابة إخطار إلى كونجرس الولايات المتحدة بأنه إذا قامت إيران بضرب أى شخص أو هدف أمريكى، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وكاملة، وربما بطريقة غير متناسبة.. مثل هذا الإشعار القانونى غير مطلوب، ولكن مع ذلك!".

ويشار إلى أنه سمع قبل قليل دوى انفجارات فى المنطقة الخضراء ومحيطها بالعاصمة العراقية بغداد، وأضاف مصادر لـ"روسيا اليوم"، عن شهود عيان، أن السفارة الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار، مشيرًا إلى أن 5 قذائف هاون سقطت فى المنطقة المذكورة، وأشار المصدر، إلى أن أحد الصواريخ سقط على منزل سكنى ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح"، وأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.



تغريده ترامب

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وعلى جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الأحد، بأن عسكريا أمريكيا ومتعاقدين اثنين مع الجيش الأمريكى، قتلوا بهجوم على قاعدة عسكرية فى كينيا، وقال مصدر فى حركة "الشباب" الصومالية، إن مسلحين من جماعته، اقتحموا قاعدة عسكرية فى منطقة لامو فى كينيا من قبل الجيش الأمريكى والقوات المسلحة الكينية.

ويرى مراقبون، أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها فى العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات، وتستهدف "الشباب"، الأراضى الكينية بشكل دوري، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال "الشباب" فى معقلهم بالصومال فى أكتوبر 2011.