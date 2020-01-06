شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل للناتو لبحث الأزمة فى العراق وإيران.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول فى الناتو إن السفراء لدى الحلف سيعقدون اجتماعا عاجلا يوم الإثنين فى بروكسل لبحث الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليمانى قائد لواء فيلق القدس فى الحرس الثوري الإيراني فى ضربة جوية أمريكية ببغداد، وذلك حسبما أفادت فضائية "روسيا اليوم"، ودعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف لعقد هذا الاجتماع بعد مشاورات مع الدول الأعضاء.

وفي العادة يعقد السفراء لدى الحلف اجتماعات دورية، لكن الاجتماع العاجل يوم الاثنين تقرر في أعقاب قرار الحلف يوم السبت تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني.

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وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قواته.

وقال التحالف إن أولويته القصوى هى حماية كل جنوده الملتزمين بمهمة هزيمة داعش.

جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بحثا هاتفيا الأوضاع في العراق على خلفية اغتيال سليماني.