شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة بشأن مساهمة القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى الشامل، عن أن الهيئة تبحث اتخاذ اجراءات جديدة بشأن المساهمة التكافلية للشركات والجهات الخاصة المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار أبو المجد خلال لقاءه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء dmc المذاع على فضائية dmc، أن هيئة التأمين الصحى الشامل تدرس توفير الاعتمادات المالية للخدمات المكملة فى المنظومة دون أن يتحمل المواطن أى تكلفة فيها.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تعمل على تدريب العاملين فى منظومة الرعاية الصحية بالكامل ورفع كفاءتهم، مضيفا: نستهدف تسجيل عدد أكبر من المواطنين بالمنظومة مع بدء حملة التوعية فى المحافظات.

Advertisements

ولفت إلى أنه سيتم عقد مؤتمرين فى فبراير المقبل بالأقصر للتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أن المنظومة بها معيار موحد لتقييم واعتماد مقدم الخدمة، وأسعار التعاقد موحدة لكل الجهات التى تعمل مع منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكان الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، قال إن المشروع يطرح حزمة مبادرات، أولها مبادرة "سجل فى مكانك"، والتى تستهدف توفير التسجيل والحصول على الخدمة الصحية خاصة لساكنى المناطق الحدودية والصحراوية والكفور والنجوع فى مختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، لـ"الخليج 365"، أن المبادرة مستمرة فى محافظات المرحلة الأولى وتحظى بقبول كبير بين المنتفعين، واستطاعت أن تقدم الدعم لكثير من الأهالى، كما شملت التوعية بالنظام الصحى الجديد الذى يقدم الخدمة الصحية لجميع أفراد الأسرة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل فى مكانك" بمحافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التى تجوب المحافظة، و بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، والتى ستطبق بها المنظومة تباعاً.