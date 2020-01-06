شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الافتاء تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد: كل عام وأنتم بهناء وسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت دار الافتاء المصرية نشر فيديو من انتاج وحدة الرسوم المتحركة بعنوان "تهنئة قلبية من أخيك المسلم بمناسبة أعياد الميلاد "، وذلك بمناسبة احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد، وجاءت رسالة الفيديو كالآتي: أخي المسيحي في مصر من خالص القلب والروح كل عام وأنت بهناء وسعادة من أخيك المسلم، وبمناسبة أعياد الميلاد تهنئة قلبية هذه الذكرى التي تلهمنا جميعا معانى الرحمة والخير والمحبة والمودة والسلام، والتي تؤكد لدينا جميعا كمصريين وحدتنا الوطنية وتماسكنا وانتمائنا لهذا البلد الطيب الذى نحيا جميعا على ارضه ونأكل من خيره.

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وتابع الفيديو: أخي المسيحي ليس في شريعتنا السمحة ما يمنعنا من تحيتك أو تهنئتك أو إدخال السرور عليك، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبر ويساعد جميع أهل الأديان السماوية، عملا بمبدأ التعايش والسلام بين بنى الوطن الواحد تنفيذا لأمر الله تعالى "وقولوا للناس حسنا"، اخي في الوطن ندعو الله العلي القدير ان يعيد علينا أعيادنا جميعا بالخير والبركة والمحبة وأن يجنبنا جميعا كل مظاهر الشرور والتطرف والفتن.

و تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد غدا الاثنين، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد غير قليل من الوزراء وكبار رجال الدولة، رغم إن قداس العيد طقس دينى خالص، يصلى بالطقس الفرايحى إلا أن تلك الليلة تشهد الكثير من الاستعدادات والترتيبات التى يقوم عليها فريق من رجال الكاتدرائية يتولون تقسيم العمل فيما بينهم ليخرج بالصورة التى يراها ملايين المصريين عبر شاشات التليفزيون.