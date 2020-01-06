شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم سوق لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام حزب مستقبل وطن، اليوم "سوق لبيع اللحوم البلدي" بمنطقة حدائق القبة؛ لتوفير اللحوم البلدي الطازجة لأهالي الدائرة بأسعار مخفضة - 80 جنيها للكيلو - بإشراف عماد دياب أمين الحزب بحدائق القبة ومتابعة سامح القاضي أمين التظيم بالحدائق.

وحرص الحزب على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودي الدخل رعاية المحتاجين والفئات الأكثر احتياجاً ضمن خطته المستدامة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في مبادرة حياة كريمة.



ويستمر حزب مستقبل وطن بأمانة حدائق القبة في مباشرة دورة الخدمي وحرصه علي مشاركة الأهالي لاحتياجاتهم اليومية من خلال فاعليات "أسواق اليوم الواحد".

تهدف منظومة سوق اليوم الواحد، التي تنظمتها أمانة الحدائق، شهريا، إلي تفعيل خطة الحزب التي يشرف عليها النائب محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة، والنائب إيهاب العمدة أمين

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التنظيم بالقاهرة والتي تحرص على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع التجار وسياسة الاحتكار.

وأوضح سامح القاضي أمين التنظيم بحدائق القبة أن الحزب م يستمر في مباشرة دورة الخدمي، وحرصه على مشاركة الأهالي لاحتياجاتهم اليومية من خلال فاعليات "أسواق اليوم الواحد".

وأشار القاضي إلى أن منظومة سوق اليوم الواحد، التي نظمتها أمانة الحدائق بشارع أحمد بسيوني، تهدف إلي تفعيل خطة الحزب التي يشرف عليها النائب محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة، وأمين المتابعة والتواصل الأجتماعي احمد جعفر، والتي تحرص على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة سياسة الاحتكار ومحاربة جشع التجار.