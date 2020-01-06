وزير الإسكان: لا نعتمد على سياسة المسكنات فى حل مشاكلنا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مشكلة الصرف الصحى تكمن فى أنه فى بعض الفترات السابقة كان يحصل بعض النواب على مليون أو اثنين مليون جنيه لعمل مشروع صرف صحى يتكلف مبالغ كبيرة أو فى بعض الوقت لم تكن هناك محطة رفع وبالتالى كانت النتيجة بدء الأعمال وعدم الانتهاء منها، ومتوقع فى 30 يونيو المقبل أن يتم الانتهاء من تغطية 42.5%.

وتابع الجزار قائلا ، خلال ندوة بعنوان" الرؤيا المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية"، المنعقدة في حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة :" ليس لدينا أقراص مسكنة ، يا نحل يا بلاش، لا نعطي مسكنات، ليس هناك افضل من المصارحة، ونحتاج ما يقرب من 300 مليار جنيه، للانتهاء من منظومة الصرف الصحي على صعيد الجمهورية

وكان قد عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية الرابعة بحضور، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمناقشة آليات الوزارة لتجديد الخطاب الدينى، أمس السبت، واستعرض الوزير خطة الوزارة لذلك، وكيفية مخاطبة الشباب ، والمحاور التى تعتمد عليها للوصول للهدف المنشود.

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كما عقد الحزب ورشة عمل حوارية ثالثة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "انجازات الوزارة.. خطة العمل خلال الفترة المقبلة".

وتناول اللقاء حينها أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، ومدى تأثيرها على الطلائع والشباب، فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب داخل النجوع والقري والمدن، كما تطرق الحديث إلى مناقشة تعديلات مشروع قانون الرياضة المزمع تقديمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.