شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكشف: 3 ملايين رأس ماشية محصنة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى، أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية ، لزيادة انتاج الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الامراض الوبائية ، حيث تعمل الحملة وسط إجراءات مشددة ومتابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها.

قال الدكتور خالد مرسى مدير عام الطب الوقائى بالخدمات البيطرية، فى تصريحات "الخليج 365 "، إن اجمالى ما تم تحصينه من رؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع يقترب من 3 ملايين رأس ، منذ انطلاق حملة التحصين مع بداي شهر ديسمبر الماضى لسنة 2019 وحتى الآن، مضيفا استمرار حملة التحصين حتى الوصول الى المستهدف ، وهناك خط ساخن لتلقى شكاوى المربين 19561.

وأضاف مدير الطب الوقائى، أنه هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ،والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الابلاغ عنها.

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وتابع "مرسى"، أنه تم التنبيه أيضا على اجراء التحصين الحلقي فى دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض ،كذلك السيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الاصابة بالأمراض الوبائية.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، إن هذه الحملة تتسق مع الخطة العالمية الموضوعة بمعرفة منظمة الصحة العالمية حيث تقوم الهيئة بتنفيذ 3 حملات سنويا كل اربع شهور للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكل محافظات الجمهورية فى نفس الوقت للتصدي والسيطرة على هذه الامراض ، ومن اجل حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الامراض وناشد المزارعين والمربين ضرورة الاهتمام بتحصين مواشيهم ، مؤكدا أن الدولة تقدم التحصين بسعر التكلفة .