جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب سبائك ذهبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسه أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاوله تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . فبناء علي مذكره معلومات مشتركة من الرائد اسلام حرز الله بوحدة البحث الجنائي بالمعبر والأستاذ أحمد مغاوري رئيس قسم الأمن الجمركي بالمعبر مفاداها اعتزام المدعو ي . أ. أ السوداني الجنسية القادم من السودان تهريب كمية من السبائك الذهبية. وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد الطيب و هشام علي وأحمد جبريل وحمدي مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم لتفتيش الراكب حيث تبين وجود 5 قطعة (سبيكة ) من معدن لونه أصفر يشتبه أن تكون من المعادن النفيسة (الذهب) مخبأه داخل أمتعتة الشخصية بوزن إجمالى ٢٤١ جرام تقريبا و 5 أكياس صغيرة بداخلها عينات صغيرة محكمة الغلق تعذر فتحها ووزنها لإغلاقها بالبلاستيك. Advertisements قرر أحمد جعفر مدير عام الاداره العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ وحرر المحضر أحمد إبراهيم فهمي .

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