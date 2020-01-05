أخبار مصر | وزير الإسكان: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لا تستهدف المغالاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإسكان: تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لا تستهدف المغالاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 من شأنها مد العمل بالقانون وعدم المغالاة في تحديد قيمة المخالفة.

وأضاف الجزار، خلال ندوة حزب مستقبل وطن التي ينظمها بالمقر الرئيسي، حول الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية في الدولة المصرية، اليوم الأحد، أن استلام طلبات التقنين من جميع المواطنين راغبي التصالح دون أن يكون هناك تقييم من قبل القائمين على استلام الأوراق، وتم التأكيد على هذا الأمر مع مجلس المحافظين فى أكثر من اجتماع.

وتابع: "مش هنعامل واحد ساكن على الكورنيش زى واحد قاعد في شقة في منطقة بسيطة وهدفنا التخفيف عن المواطنين والتصالح فى كل الحالات التى تنطبق عليها الشروط، حتى فيما يخص قيود الارتفاع بعد حصر كافة الحالات من الممكن أن يتم اتخاذ إجراء بشأنها، ولكن على المواطنين التقدم لحصر جميع الحالات".