مصر | إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، إخطار بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور 26 يوليو.

ودفع مدير المرور برجال الإدارة وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من الإسكندرية إلى القاهرة اتجاه ميدان لبنان، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلابها، وإصابة 3 من مستقلي السيارة، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفي.