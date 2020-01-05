شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية الكنيسة الإنجلية بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة، بحضور لفيف من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.

جاء ذلك بعد زيارة قامت بها السفيرة نبيلة مكرم رفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى المقر البابوي، حيث قدموا التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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وترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور راعى كنيسة قصر الدوبارة، القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق ترنيم الكنيسة.

وخلال مشاركتها في الفعاليات، قدمت الوزيرة التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، موضحة أن مصر ستظل دائما بلدا للأمن والأمان.

وذكرت الوزيرة أن التاريخ سيظل يسطر بحروف من نور، كيف استقبلت مصر رحلة العائلة المقدسة، وكيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ، واختتمت رسالتها متمنية عاما سعيدا للمصريين جميعا، تتحقق فيه الآمال وينتشر فيه الخير والمحبة.