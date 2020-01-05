شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» توضح حقيقة فيديو «توصيل الطلاب إلى اللجان بالسيارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، الأحد، بيانًا لتوضيح حقيقة مقطع الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن عدم تمكن طلاب الدخيلة التابعة لإدارة العجمي التعليمية من الوصول إلى لجان الامتحان بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه بفناء المدرسة والاستعانة بسيارات لتوصل الطلاب إلى مقار اللجان.

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وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البيان، إن «جميع مناطق الإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار إثر الحالة غير المستقرة للطقس التي تمر بها المحافظة»، مشيرًا إلى أنه «تم إصدار تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات ولجان إدارة الأزمات والكوارث والسيول لتوخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخلص من كميات المياه المتراكمة بالتواصل مع مرافق المحافظة والأحياء وهيئة الصرف الصحي».

وأشار إلى أن الاستعانة بسيارات لتوصيل الطلاب إلى اللجان تم بالتعاون بين إدارة المدرسة ومجلس أمناء الإدارة باعتبار أن الهدف الأساسي هو تمكين الطالب من أداء الامتحان.

من جانبها، أفادت نادية فتحي مدير عام الإدارة بأنه تم التواصل مع الحي وشركة الصرف الصحي وتم التخلص من تراكم المياه داخل المدرسة وخارجها، وكذلك أمام أي مدرسة تعرضت لتراكم كميات كبيرة من المياه.