شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا للعقوبات.. «العلاج الحر» بالدقهلية تحذّر من تشغيل عمالة كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، الأحد، تعميمًا على جميع الإدارة الصحية بإبلاغ جميع المنشآت الطبية الخاصة بعدم تشغيل أي عمالة من دولة كوريا الشمالية، تنفيذا لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

Advertisements

ووجهت الدكتور مني العشماوي، مدير إدارة العلاج الحر، خطابات إلى جميع الإدارة الصحية، جاء فيه: «ايماء إلى خطاب السفير مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية والذي مفاده تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية».

وقال الدكتور على عبدالكريم، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، إن المنشور «مجرد تنبيه فقط، ولا يوجد لدينا عمالة من دولة كوريا الشمالية كما نبهنا على العيادات والمستشفيات الخاصة بهذا الأمر».

أضاف: «لا يتم تشغيل أي عمالة أجنبية إلا بعد موافقة وزارة الصحة، والتنبيه مجرد تأكيد»، فيما أكد مديرو الإدارات الصحية بنطاق المحافظة أن التنبيه وصل للجميع، وأنهم سيراعون كل ما جاء به.