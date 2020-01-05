شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يصدر قانونا يلغي جميع قرارات المؤتمر الوطني منذ 2014 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، قانونا يلغي كافة القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته عام 2014، حسبما أفادت قناة «مداد نيوز» السعودية.
وانتفض البرلمان الليبي الممثل الشرعي عن الشعب دفاعا عن بلاده ضد الاحتلال التركي الجديد في جلسة حضرها جميع الأعضاء، حيث وافق المجلس بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين السراج وأردوغان وإحالة فايز السراج ووزيري خارجيته وداخليته للقضاء بتهمة «الخيانة العظمى» ومحاسبة كل من ساهم في تمرير الاتفاقية المشبوهة التي تتيح لتركيا السيطرة على ليبيا.
كما قرر البرلمان الليبي قطع العلاقات مع تركيا بسبب تدخلاتها في الشؤون الداخلية الليبية وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة لتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية.
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