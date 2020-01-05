شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: الحديث عن اندلاع حرب بسبب ليبيا «تهويل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تولي اهتمامًا دقيقا للوضع الليبي منذ 2011 باعبتارها دولة جارة وهناك حدود مشتركة بين البلدين، منوها بأن هناك عاملا جديدا طرأ على الأزمة الليبية ويمثل تهديدًا للأمن القومي المصري.

واعتبر «العرابي»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، مع الاعلامية ياسمين عز، أن الحديث عن اندلاع حرب نوع من التهويل، مستبعدًا أن تصل الأمور للحرب، وأن مصر تتحرك وفق الشرعية الدولية للحفاظ على أمنها القومي.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر استضافت أكثر من مرة حوار «ليبي ليبي» ولكن لم يسفر عن أمر إيجابي، منوهًا بأن مصر تعمل على رصد الخطر قبل حدوثه وتتناول الأمور بشكل واقعي.