شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوقع عقد قرية فينيسا في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عقد الترخيص بالانتفاع لقرية فنيسيا السياحية الواقعة بين بحر شبين الكوم وترعة القاصد مع رجل الأعمال أحمد حجازي الممثل القانوني للقرية.

وأكد محافظ المنوفية على أن إحياء مشروع قرية فنيسيا السياحية سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة وتوفير مئات فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى دعم السياحة الريفية وضخ استثمارات كبيرة تصل لأكثر من 30 مليون جنيه، موضحاً بأنه تم الانتهاء من كافة المنزاعات بين المحافظة والمستثمر، حفاظا على المال العام وحق الدولة.

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وذكر محافظ المنوفية، بأنه تم تحرير عقد الترخيص بالانتفاع بين المحافظة والمستثمر تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/12/2019 مع تحمل المستثمر قيمة تكاليف إنشاء المشروع بالكامل في مقابل قيمة إيجارية وفقاً للتقدير الذي حددته هيئة التنمية السياحية.

من جانبه، أكد المستثمر أن المشروع سيشمل قاعات أفراح وفندق وملاهي وكافيهات ومول تجاري، مضيفا بأن القرية ستكون بمثابة متنزه ترفيهي لأهالي محافظة المنوفية.

يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على توفير مناخ أمن وجاذب للإستثمارات ودفع عجلة التنمية والتقدم في ربوع المحافظة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة المضنية نحو دعم الاستثمار والمستثمرين.