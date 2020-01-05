شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يغلق 4 مخابز: «تلاعبوا في الوزن وتعدوا على حملات التفتيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، على غلق 4 مخابز بلدي بأشمون والشهداء، للتلاعب في الوزن وعرقلة عمل حملات التفتيش والتعدي عليهم.

وأوضح عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم الموافقة على غلق مخبز بلدي لمدة 3 أشهر بناحية ميت شهالة التابعة لمركز ومدينة الشهداء، وآخر لمدة شهر بناحية شما مركز أشمون، للتعدي على أفراد الحملة ومنعهم بالقوة من تأدية عملهم.

وذكر أنه تمت الموافقة على غلق 2 مخبز بلدي لمدة شهر واحد بقرية طهواي مركز أشمون وقرية زاوية الناعورة مركز الشهداء لوجود مخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات.