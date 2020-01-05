شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يستشهد بقول متى المسكين في رسالته لعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رسالة عيد الميلاد التي حملت عنوان، وجود جديد، استشهد القس الدكتور أندريه زكي بأحد أقوال المفكر اللاهوتي الأرثوذكسي القمص متى المسكين، إذ قال زكي إن أحد أهم معاني ميلاد المسيح إنه يعطي معنى مختلف وجديدا للحياة، فالميلاد نقطة انطلاق حياة لا تعرف الأنانية، إنها طريقة للعيش لتقبل الآخر.

وأضاف في كلمته بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة: يسميها الأب متى المسكين بشرية جديدة موقعها بيت لحم هذا المعنى يصير الميلاد بعدًا جديدًا للإنسان.

من جانبه قال الدكتور سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة إن طبول الحرب تدق حولنا والطامعين يدفعوننا لمعارك لا نريدها مضيفًا: العالم يعيش في ظلام دامس متسائلًا: مالك يا أردوغان بليبيا؟ أين الحدود المشتركة، وأضاف خلال حفل الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد كثر من 300 نبوة في العهد القديم عن المسيح قالت النبؤات إنه يولد في بيت لحم مدينة داوود وقيل إن اسمه عمانوئيل بمعنى "الله معنا" ولكن أحد هذه النبؤات قالت إن نبيًا يأتي قبله وهو يوحنا المعمدان وهذا النبي يعد الطريق قبله ويجهز الشعب لميلاد المسيح.

بدأ الاحتفال فى السابعة مساء بموكب الدخول، تعقبه صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وفى الثامنة إلا ربع يلقى القس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة كلمة العيد، تليها كلمة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ثم تعود الترانيم مرة أخرى.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل مساء أمس السبت، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

Advertisements

وأعرب الدكتور القس أندريه زكى عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، باعتباره رمزًا وطنيًّا كبيرًا فى مصر والشرق الأوسط.

وقال زكى: "نشعر بالمحبة والسعادة عندما نزور قداسة البابا"، مضيفًا "أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداسة البابا كرمز للمسيحيين".

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء غدٍ الاثنين، السادس من يناير المقبل.