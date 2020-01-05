شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار وزير الأوقاف عضوًا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في نشر التسامح الديني وترسيخ أسس الحوار بين الأديان، تم اختيار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عضوا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.
وسيشارك وزير الأوقاف، في اجتماع المجلس الأعلى للرابطة في اجتماعات دورته الرابعة والأربعين ، وتدشين حفل جائزة المجمع الفقهي ، وذلك يوم الثلاثاء القادم.
وخلال اجتماعها الشهري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقدت اليوم لجنة المؤتمرات والندوات والحوار والتواصل المجتمعي برئاسة الدكتور مصطفى محمد عرجاوي أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف ، وعضوية كل من الدكتور محمد حسين عويضة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس نادي هيئة التدريس ، و الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، و عبد الغنى هندي مقرر اللجنة ، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، و الدكتور نوح العيسوي رئيس للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، أكدت اللجنة على بيان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأن الوقوف خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا واجب الوقت ، وأن الحياد في قضايا الوطن المصيرية خيانة عظمى.
واللجنة إذ تؤكد على هذا البيان تدعو كل الوطنيين الشرفاء للوقوف خلف قيادتنا الحكيمة صفًّا واحدًا ، فالاصطفاف خلف الدولة واجب وطني ، وقد ناقشت اللجنة آخر الاستعدادات لتنظيم المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم.
قامت وزارة الأوقاف على مدار الثلاث سنوات الماضية باعتماد ( 282) منحة ماجستير مجانية بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ، وذلك للسادة الأئمة والإداريين المتميزين شاملة الدراسة والكتب للحصول على درجة الماجستير ، وذلك بواقع ( 100) منحة دراسية خلال العام الدراسي ( 2017 – 2018م ) ، و عدد ( 118) منحة دراسية خلال العام الدراسي ( 2018 – 2019م ) ، وعدد ( 64) منحة دراسية خلال العام الدراسي ( 2019 – 2020م) .
وتأتي هذه المنح الدراسية تشجيعًا من الوزارة على مواصلة البحث العلمي والتعليم المستمر، للمتميزين دعويًّا وإداريًّا من الذين اجتازوا اختبارات التميز بالوزارة مثل : الإيفاد أو الإدارة الإشرافية ، أو المرافقين لبعثة الحج، أو القراءة الحرة ، أو إمام المسجد الجامع ، أو الأئمة الجدد، أو المسابقة الثقافية الكبرى، أو إمام منطقة، أو من الملتحقين بالأكاديمية الوطنية للتدريب ، وأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أو الأئمة المجتهدين في أداء مهامهم، هذا وقد اهتمت الوزارة بالأئمة المغتربين وأئمة المناطق الحدودية والنائية، فجعلت لهم نصيبًا خاصًا من هذه المنح خلال العامين الماضيين ، كما خصصت لهم النصيب الأوفر خلال العام الحالي .
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