شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة ومجلس الدولة يهنئون قداسة البابا تواضروس الثانى بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، وفدًا من مستشاري نادي القضاة ومجلس الدولة، مساء اليوم ، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسته بحلول عيد الميلاد المجيد، وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، المستشار عصام الدين المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورافقه فى اللقاء نواب رئيس الهيئة، المستشار جمال أبيب، والمستشار أحمد مرسى، والمستشار محمود إبراهيم، والمستشار ساهر أنور، والمستشار إيهاب بشرى، كما حضر اللقاء الدكتور هانى كميل رئيس الديوان البابوي.

ورحب قداسة البابا بالحضور وشكرهم على تهنئتهم متمنيًا لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالخير لمصر الحبيبة، ودخلت الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى أوشك على الانتهاء، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يرافقه وفد من قيادات الهيئة، حيث قدموا لقداسته التهنئة ولجموع الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، صباح اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.متمنين له موفور الصحة وأن يقدره الله على المسئولية التى يتحملها.

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وقدم قداسة البابا تواضروس الشكر للحضور وتمنى لهم كل التوفيق فى العام الجديد وأن يبارك الله عملهم ويديم المحبة والسلام فى وطننا الحبيب.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية: المستشار أحمد عبود ، والمستشار فارس فام ، والمستشار ياسر السيد والمستشار هاني محمد علي والمستشار عبد السلام محمود والمستشار محمد أبو ضيف ، ومن الجهاز التنفيذى للهيئة: المستشار أسامة غازي واللواء رفعت قمصان والدكتور عاطف عبد الحميد والمستشارة علا راضي.