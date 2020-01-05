شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: شهود عيان يؤكدون استهداف السفارة الأمريكية وسط بغداد بصواريخ كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، ونقلت القناة عن شهود عيان قولهم أن هذه الصواريخ استهدفت السفارة الأمريكية وسط بغداد.

من ناحية أخرىاستعرضت قناة إكسترا نيوز، تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية، لإيران بعد توعد إيران النظام الأمريكى برد قاسى عقب مقتل قاسم سليمانى قائد فليق القدس، على يد طائرة أمريكية مسيرة، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديد للنظام الإيرانى بتوجيه ضربة إلى إيران أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، كما حذر ترامب من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا أو أفرادا أمريكيين.

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وذكرت القناة، فى تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي هدد إيران بأن تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، طهران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، حيث قال الرئيس الأمريكى "إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل"، مضيفا أن واشنطن ستستخدم معداتها العسكرية "الجديدة الجميلة بلا تردد"، إذا رد الإيرانيون.

وكانت إيران استدعت القائم بالأعمال الألماني في طهران اليوم الأحد للاحتجاج على تعليقات "هدامة" لبعض المسؤولين الألمان تؤيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في العراق. وذكر التلفزيون الإيراني "تنتقد إيران بشدة التصريحات عديمة القيمة والهدامة لبعض المسؤولين الألمان"، حيث قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت سليماني كانت ردا على الاستفزازات العسكرية الإيرانية.