سامح شكرى يواصل اتصالاته مع الشركاء الدوليين حول تطورات الشأن الليبى

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التأكيد خلال الاتصالات على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

كما تم التشديد خلال الاتصالات التى أجراها وزير الخارجية سامح شكرى ، على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

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