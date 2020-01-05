شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى لخيرت الشاطر يفضح عبدالمنعم أبوالفتوح: مايصحش أنت تفتح الموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث برنامج "كبسولة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تسجيلا صوتيا لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، يفضح خلاله عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك خلال ترشح أبو الفتوح فى انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث يقول خيرت الشاطر، خلال لقائه بقيادات التنظيم، متحدثا عن أبو الفتوح.

وقال الشاطر عن أبو الفتوح فى التسجيل الذى بثه برنامج "كبسولة" وتقدمه الإعلامية أمانى الخياط: هو حصل شوية أخطاء من عبد المنعم أبو الفتوح فى آخر 10 أيام فى حملته الانتخابية وبرامجه التى ظهر فيها ألحقت به ضرر، وهما قروا هذا سريعا فبدأوا ينزلوا ناس توجه ناس التابعين لحملة حمدين صباحى ، فهو مثلا عندما ظهر مع عمرو موسى لم يقدم نفسه كرئيس دولة، وقف ردح لعمرو موسى وعمرو يردحله، فهذا يغلط فى هذا، والآخر يرد عليه، وهذا يشتم فى هذا والاثنان خسروا".

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وأضاف خيرت الشاطر، خلال التسريب الصوتى: جزء من ناس عمرو ذهبوا إلى شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح مثلا تكلم بشكل غير مناسب على مرض باقى المرشحين الآخرين، يعنى المرشح الذى عمل عملية فى رأسه ، والدكتور مرسى فى مرض أو حاجة معروفة طبيا وهى الورم السحائى وهذا ورم حميد يأتى فى الغشاء المغلف للمخ تخت الجمجمة مباشرة ، وهذا يحدث لناس كثيرين فى مصر بنسب معينة ويتم إزالته بطرق مختلفة من ضمنها المنظار وهذا هو الذى كان لدى محمد مرسى منذ سنوات طويلة .

وسأله أحد الحاضرين: من الذى أثار هذا الأمر ليرد خيرت الشاطر: عبد المنعم أبو الفتوح ، فهو لم يقل اسمه ولكن ظهر بكلمة إن لازم أى مرشح للرئاسة يقدم إقرار بصحته، وطبعا عبد المنعم أبو الفتوح عندما كان معنا فى السجون كان دائما يأتى له أزمات قلبية وكان يذهب إلى المستشفى ويقضى 6 أو 7 شهور من فترة الحبس فى الرعاية المركزة والتقارير كلها موجودة وكانت مكتوبة إعلاميا ، فطبعا مايصحش أنت بالذات تفتح هذا الموضوع .