الخليج 365: الخارجية تطلع السفراء الأجانب على خطورة التدخل التركى بليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها إطلاع وزارة الخارجية السفراء الأجانب على خطورة التدخل التركى فى ليبيا، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أن "الحرية لجميع الآراء"، واستعدادات مصر لعيد الميلاد المجيد، ووصل سعر طن الحديد لأول مرة إلى 10 آلاف جنيه فى المصنع. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

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