حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية.
كانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد قيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية، ورخص القيادة المهنية للمواطنين بقصد استخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة سائق لعملائه من راغبي السفر للدول العربية نظير مبالغ مالية.
دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "سعيد" موظف بالمعاش، وبحوزته عدة رخص قيادة مزورة، و"مدحت" مندوب سفريات، و"محمد" عاطل، وتخصص نشاطهم في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية حيث يقوم المتهمان الثاني والثالث باصطناعها وترويجها على عملائهم عن طريق الأول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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