محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتهى مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الهرم، مساء الأحد. وأعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح الطريق بعد غلقه جزئيا بتقاطعه مع شارع خوفو في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. وعزز رجال المرور انتشارهم بقيادة اللواء محمود عبد الرازق الذي وجه بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الأرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمنطقة الأعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح شارع الهرم بعد إصلاح كسر بماسورة مياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.