مرور الجيزة: غلق شارع الهرم جزئيا بسبب كسر ماسورة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، عن غلق جزئي بشارع الهرم؛ بسبب كسر بماسورة مياه بقطر 600 مم.

وأوضحت الإدارة أنه تم غلق جزئي بشارع الهرم "حارة مرورية واحدة" بتقاطعه مع شارع خوفو في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح.

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اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة حرص على تفقد أعمال الإصلاح، ورافقه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال لأهمية شارع الهرم كمحور مروري.

وعزز رجال المرور انتشارهم بقيادة اللواء محمود عبد الرازق الذي وجه بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال .

وتهيب إدارة مرور الجيزة بالمارة وقائدي المركبات الالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام.