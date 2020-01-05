وزير الإسكان: المدن في مصر "شاخت وعجزت".. وننفذ 14 مدينة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في 2014 وصل حجم المياه المحلاة إلى 80 ألف متر مكعب في اليوم، وحاليًا يتم إنتاج 800 ألف في اليوم، مضيفًا أن الوزارة تعمل على زيادة هذه الكمية إلى 2.1 مليون متر مكعب مياه في اليوم.

وأكد الجزار خلال كلمته اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي بمقر حزب "مستقبل وطن" بالتجمع الخامس، أن الوزارة تنفذ حاليًا 14 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا لاستيعاب الزيادة السكانية.

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وأضاف الجزار أن المدن مثل الإنسان يوجد فيها الشابة والعجوز، قائلًا: "المدن القديمة في مصر شاخت وعجزت، وكان لابد من التدخل السريع لتنفيذ معدلات تنمية عمرانية كبيرة".

وتابع: "الإنسان الكويس بياخد باله من صحته، ولما بيوصل لمرحلة الشباب بيتجوز ويخلف، عشان لما يكبر يلاقي حد معاه يعينه على الحياة، ونحن على مدار عقود لم ننجب أي مدينة جديدة، ونعمل على تنفيذ 14 مدينة جديدة بهدف الوقوف بجانب المدن القديمة، في استيعاب الزيادة السكانية".

وأشار إلى أن تجربة مصر في تنفيذ المدن الجديدة، تعتبر الأنجح في العالم.