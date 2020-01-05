تحالف الأحزاب المصرية يبدأ اجتماعه ببيان دعم وتأييد الرئيس السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
بدأ مساء اليوم الأحد، اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة المهندس تيسير مطر، أمين عام التحالف، ورئيس حزب إرادة جيل، لإعلان تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري، ومواجهة الغطرسة التركية في ليبيا.
وقال مطر إن جميع رؤساء الأحزاب يعلنون تأييدهم ودعهمه للرئيس السيسي، في الخطوات التي يتخذها لحماية مصر وشعبها ومواجهة التصعيد التركي الأخير، وقرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
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