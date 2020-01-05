أخبار مصر | عاجل.. اتفاق مصري إيطالي فرنسي بشأن ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتفاق مصري إيطالي فرنسي بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين مع كل من "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، و"جان-إيف لودريان" وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، حيث تم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

يأتي ذلك في إطار الاتصالات المكثفة التي يجريها وزير الخارجية مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الأحد بأنه تم التأكيد خلال الاتصالين الهاتفيين على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا.

وأضاف حافظ أنه تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.