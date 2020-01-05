أخبار مصر | تعليق تاريخي لـ مجدي يعقوب على ترميمات المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق تاريخي لـ مجدي يعقوب على ترميمات المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير صباح اليوم، الجراح العالمي مجدي يعقوب، حيث رافقه اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به في جولة داخل أقسام المتحف.

وزار يعقوب البهو العظيم ومعامل الترميم حيث أبدى إعجابه بمدى مهارة المرممين المصريين، قائلا إن أنامل المرمم هي أنامل جراح وهو يعالج ذاكرة وتاريخ أمة.

والمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم مخُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني، يقع على مساحه 500 ألف متر مربع تشغل المباني منها 48 ألف متر مربع وتشغل قاعات العرض المتحفي 168 ألف متر مربع.

ويضم متحفًا للطفل ومركزًا تعليميًا ومركزًا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، كما سوف يكون بالمتحف أول ميدان لمسلة معلقة، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدى 5000 قطعة مجتمعة في مكان واحد، والتي سوف تعرض على قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع.

وسيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفه على الدرج العظيم من 87 قطعة أثرية، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحه 18 ألف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، وتم مراعاة ذوي القدرات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعية وبصرية وإيضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم.