أخبار مصر | أبرزها الأمازون والسافانا.. 2019 تشهد احتراق رئة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها الأمازون والسافانا.. 2019 تشهد احتراق رئة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2019، حرائقًا هائلة بأنحاء كثيرة من العالم، وتسببت في أضرار للنباتات والحيوانات والأشجار التي تخزن الكربون، بالإضافة إلى تأثيرها على الغلاف الجوي، وانتشار ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل خطرا على حياة الإنسان.

وزادت الحرائق بغابات الأمازون بنسبة 82% في الفترة ما بين شهر يناير إلى أغسطس، وخاصة شهر أغسطس الذي شهد أكثر من 30 ألف حريق.

ويعتقد البعض أن المزارعين، هم وراء إشعال الحرائق، بهدف زراعة المحاصيل وتربية الماشية.

ولم تكن الأمازون المنطقة الوحيدة، بل شهدت منطقة البرازيل مزيدا من الحرائق في غابات السافانا في سيرادو جنوب البلاد، حيث تعد من أهم المناطق في التنوع البيولوجي، فيما دمرت حرائق الغابات أكثر من 40 ألف هكتار في منطقتي سومطرة وبورنيو الإندوسية، وتسببت الحرائق في قتل إنسان الغابة التي كان مهددا بالانقراض.

واستمرت الحرائق لمدة شهر، وتسببت في أضرار كبيرة على المناخ، بعد إطلاق 700 مليون متري من ثاني أكسيد الكربون.

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كما اشتعلت النار، في أكبر الأراضي الاستوائية بمنطقة بانتانال، وسجل 8 آلاف حريق، وقد دمر نحو 1.2 مليون هكتار من غابات بوليفيا وحدها، وقد وصفها العالم بأنها أكبر كارثة، فيما طالت الحرائق غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعتقد أن سبب الحرائق ناجم عن الشرر المنبعث من البنية التحتية القديمة والمدفوعة بالرياح الحارة.

ولم يخل القطب الشمالي من الحرائق، فقد اندلعت في سيبريا، ودمرت أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات على مدى ثلاثة أشهر، ما خلق سحابة سوداء بحجم الاتحاد الأوروبي بأكمله، فيما تعد حرائق غابات أستراليا لم يشاهدها العالم من قبل، فقد احترقت بكثافة عالية للغاية، ما أدى إلى احتراق أكثر من مليون هكتار.

كما لم تخل لبنان أيضا وخاصة منطقة جبل لبنان، حيث سجلت 104 حرائق خلال 24 ساعة في 14 أكتوبر الماضي، ما دفع السلطات اللبنانية للاستعانة بطائرات من دول لإخماد الحرائق، فقد التهمت النيران مساحات واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم.

وعن الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، فقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتفاق عادل وواضح، فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة الوصول لاتفاق دولي يضمن تحقيق هدف عالمي يحد من الانبعاثات الضارة، وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدي للتغييرات المناخية بحلول عام 2020.

وعرض الرئيس، مشروعا لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز في الأتوبيسات والتاكسيات القديمة بدلا من البنزين، ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، واستخدم مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 5%، ترتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها في إطار حماية مصر من التغيرات المناخية.

وبدأت مصر استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والصناعة والكهرباء، واستخدام طاقة الرياح، كبديل للوقود الأحفوري، وهي طاقة وفيرة وقابلة للتجدد، وتغير نظم الري بطريقتين الرش أو التنقيط، والبدء باستخدام السيارات الكهربائية وهي التي تعمل بطاقة الهيدروجين وتعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وتشجيع العمارة الخضراء، وهي العمارة صديقة البيئة وتستخدم فيها عوامل بناء من الحجارة التي لا تضر بالبيئة، وهي نموذج جيد في تقليل انبعاث الغازات، وتعمل على تقلل استخدامات التكييف والإضاءة وترشيد استهلاك الكهرباء.