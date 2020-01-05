شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد المعهد القومي للأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الأحد، المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعى.

وأكد الوزير خلال الزيارة ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من أعمال التجديد والتشطيبات التي تقام بالمعهد حاليًا؛ حتى يعود للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا لأحدث المقاييس العالمية.

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وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة توفير سبل الراحة للمرضى باعتبارها أولوية قصوى، وتوفير العلاج اللازم، والعمل على تقديم خدمة صحية مميزة.

كما اطلع الوزير خلال الزيارة أيضًا على كافة أعمال المقاولات والترميمات من مدير المشروعات المسؤول عن ترميمات المعهد، كما تفقد الوزير الأقسام الطبية بالمعهد للاطمئنان على سير العمل بها.

ومن جانبه، أكد د.حاتم أبوالقاسم عميد المعهد، استمرار المعهد في استقبال المرضى وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية.