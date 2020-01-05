شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين إلى الجمعة: أمطار غزيرة ورعدية وعواصف وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً من غد الاثنين حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضافت الهيئة، في بيان عن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 6 يناير حتي الجمعة 10 يناير، أنه ستسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحري الثلاثاء وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3 – 4 درجات مئوية، والطقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

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وعن القاهرة الكبرى؛ أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، يصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، اعتباراً من الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة والوجه البحرى بين «16- 15» للعظمى «9-8» للصغرى، والسواحل الشمالية «15-14»، «10- 9»، شمال الصعيد «16-15»، «6 – 5»، وجنوب الصعيد «19- 18»، «8- 7»، وجنوب سيناء «19- 18»، «14-12».

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.