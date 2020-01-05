شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة الدول العربية: قلق من التطورات المتلاحقة في العراق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن قلقه المتزايد إزاء التطورات المتلاحقة في العراق، وذلك على خلفية توترات أعقبت مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سابقا، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية، بحسب بيان، اليوم الأحد، عن أبوالغيط إنه «يستشعر قلقًا متزايدًا إزاء التطورات المتلاحقة في العراق منذ الثاني من يناير».
وأكد أبوالغيط أن «أحداث الأيام الأخيرة تكشف مجددًا حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العربي وكلفتها الباهظة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا وخلافه».
وأشار إلى تطلعه لاستعادة كل المجتمعات العربية القدرة على استبعاد عناصر التأثير السلبية من تلك التدخلات، والحفاظ على سيادتها واستقرارها.
وقال إن «المنطقة أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد وإخماد الصراعات، وليس إشعالها واستدامتها».
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