شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر من 45.354 مليار في نوفمبر.

وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016،وتنمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقل منذ صيف 2018.