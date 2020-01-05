شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه بالمواطنين.. 4 أوامر وتوجيهات من محافظ المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بقري ومراكز ومدن المحافظة بوضع لوحة إرشادية بمقر كل وحدة محلية موضح فيها الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج أوراق التراخيص، وذلك استجابة لطلب مواطن يلتمس فيه تخفيف العبء عن المواطنين أثناء استخراج التراخيص.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة فورية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعاينة شكوى مواطن على الطبيعة يتضرر من تسريب مياه إلى منزله لمعرفة اسباب التسريب وحل هذه المشكلة.

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وأحال المحافظ عددا من المقترحات تقدم بها عدد من المواطنين إلى نائب المحافظ لمناقشتها ومعرفة مدى إمكانية تنفيذها والاستفادة منها في تعظيم موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب بما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها، كما تم إحالة طلب موظفى إدارة التفتيش الصيدلى بإدارة تلا إلى مدير مديرية الشؤون الصحية لبحث ومناقشة شكواهم.

واستمع المحافظ إلى طلب مواطن نيابة عن أهالى قرية نادر بمركز الشهداء بخصوص استكمال مشروع الصرف الصحى الخاص بالقرية والموافقة على إنشاء ملاعب متطورة لخدمة أهالى القرية وتدعيم المواهب الشبابية، ومناقشة موقف إنشاء جناح بمدرسة نادر الابتدائية لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.

وأحال المحافظ الطلبات إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وإدارة المجالس بالمحافظة للمناقشة والعرض، جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى مع المواطنين على مدار يومين.